УЕФА разъяснил новый формат Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил разъяснения нового формата Лиги чемпионов с сезона-2024/2025. Об этом сообщается на сайте организации.

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В УЕФА рассказали, что в турнире будет использоваться швейцарская система, согласно которой 36 клубов будут находиться в одной турнирной таблице. Каждая команда проведет восемь матчей, по четыре дома и в гостях. Первые восемь клубов автоматически попадут в плей-офф, а остальные разыграют еще восемь путевок.

О новом формате Лиги чемпионов стало известно в мае 2022 году. Тогда сообщалось, что в основном этапе будут участвовать 36 клубов, а сам турнир будет проводиться по швейцарской системе.