Судейский комитет считает, что судья ошибся перед голом «Реала» на 99-й минуте

Технический судейский комитет (CTA) отнёсся скептически к решению главного арбитра минувшего матча 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Реал» Хесуса Хиль Мансано дать финальный свисток за несколько секунд до того, как был совершён навес, после которого полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем забил третий гол своей команды. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в CTA считают, что до этого эпизода судейство Хиль Мансано было образцовым.

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