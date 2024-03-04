Источник: «Спартак» ищет поле для тренировок команды

Московский «Спартак» ищет варианты поля для тренировок в Москве и области. Об этом сообщает издание Metaratings.

По сведениям источника, состояние поля на базе вблизи «Лукойл Арены» на данный момент не устраивает представителей основной команды. Отмечается, что красно-белые могут задействовать поле на базе в Тарасовке, но такой вариант не является предпочтительным для клуба.