Личка в шутливой форме оценил трансферную стоимость Тюкавина

«Для меня Тюкавин один из лучших нападающих в российском футболе. Когда футболист забивает мячи за «Динамо» и сборную России, этот игрок не будет стоить миллион или два миллиона евро. Цену определяет тот, кто хочет его приобрести. Или, если «Динамо» потребует за него, например, € 12 млн и клуб-покупатель согласится, значит, он стоит в районе этой суммы. В какую сумму я бы его оценил? 100 тысяч рублей (смеётся)», — приводит слова Лички издание «РБ Спорт».