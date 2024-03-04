Неймар: надеюсь, я ещё сыграю с Месси в одной команде

«Надеюсь, мы ещё сыграем вместе. Месси – великий футболист, все это прекрасно знают. Думаю, его всё устраивает в Майами. Если Лео счастлив, то я только рад», — приводит слова Неймара Ole.

Напомним, аргентинский нападающий присоединился к «Интер Майами» в качестве свободного агента минувшим летом. За этот период он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.