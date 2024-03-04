Главный тренер «Сочи» вспомнил работу с Месси в «Барселоне»

«Лео ― пример для всех. Он первым приходит на тренировку и последним уходит. С ним очень легко работать. При этом он абсолютно обычный человек, приземлённый. Но великий профессионал. Работа с ним ― потрясающий этап», — сказал Морено в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.