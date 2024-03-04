Агент капитана «Ростова»: переход в Турцию был бы для Глебова шагом вперед

«Я знаю, были предложения из Турции в «Ростов». Если поступит предложение, которое устроит все стороны, и если это будет клуб, решающий задачи, всё возможно. Я считаю, что на данный момент турецкий чемпионат не слабее российского, а то и сильнее. Много клубов борется за еврокубки. Я был на играх, инфраструктура отличная.



Считаю, что переход в Турцию, да как и в другой европейский чемпионат, скорее всего, был бы шагом вперёд. Мы в полном взаимодействии и отличном контакте с руководством клуба. Если «Ростов» будет за переход летом или в будущем, то мы рассмотрим такой вариант», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».