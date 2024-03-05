Кучаев: возникало желание всю жизнь отыграть в ЦСКА

«Конечно, было немного грустно. Но со всеми из ЦСКА я на связи, мы не порвали с общением. Да, грустно, но ты понимаешь, что такова жизнь футболиста и такое случается. От этого не убежишь. У кого-то получается играть в одной команде всю жизнь, а у кого-то нет. Я с детства в ЦСКА, поэтому в какие-то моменты возникало такое желание», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.