Президент «Оренбурга» оценил результат матча РПЛ с ЦСКА

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что результат матча 19‑го тура чемпионата России против ЦСКА можно занести команде в актив.

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В субботу «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА со счетом 1:1 в гостевом матче РПЛ, забив мяч в компенсированное ко второму тайму время. Команда Давида Деограсии с 16 очками занимает 14‑е место в таблице чемпионата России.

— Я позитивно отнесся к результату. Сыграть вничью на чужом поле против ЦСКА — уже позитив. Изначально у меня было беспокойство за состояние команды, потому что мы ее в значительной степени переформатировали по ходу сезона. Но по тому, как она сыграла, я увидел, что команда у нас есть.

— Довольны, как прошли сборы?

— Все прошло по заранее намеченному плану. Работа, которую планировал тренерский штаб, была проведена. Команда организованно выполнила все задачи, — сказал Еремякин «РБ Спорт».