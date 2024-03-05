Игонин: «Спартак» три-четыре недели готовился к «Зениту», а он — ко второму кругу

«Не скажу про всю команду, но действительно Вендел, например, выглядел не так активно, как бы нам хотелось. Часто так бывает, особенно у легионеров, когда они по ходу сезона набирают форму. По-разному футболисты готовятся, так же как и команды. Мы же говорили, что «Спартак» на протяжении трёх или четырёх последних недель готовился непосредственно к «Зениту». В то время как «Зенит» готовился ко второму кругу. В отношении «Зенита» однозначное мнение – он может больше, значительно больше, «Спартак» — не знаю», — сказал Игонин в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».