Суд над нападающим «Спартака» Квинси Промесом в Дубае может пройти в закрытом режиме. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свои источники.

Напомним, нападающий красно-белых был задержан полицией 29 февраля на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Позднее в прокуратуре Амстердама заявили, что не располагают информацией о домашнем аресте Промеса.