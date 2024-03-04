Титов оценил влияние Джикии на «Спартак»

Титов о Джикии в «Спартаке»: «Сопоставим с Роналду для сборной Португалии. Он капитан, футболисты ему доверяют»
Егор Титов оценил влияние Георгия Джикии на «Спартак».
– Джикия во время матча с «Зенитом» пытался руководить командой как тренер. Похвально?
– Он капитан, человек, которому доверяют футболисты. Но сегодня тренерский штаб, увы, не видит Георгия в стартовом составе. Однако именно в таких матчах и проявляются лидерские качества человека. Уверен, будь Джикия на футбольном поле, его эмоции также проявлялись бы, а может быть, даже в больших объемах.
– Вспоминается Криштиану Роналду в финале чемпионата Европы.
– Сегодняшний Джикия для «Спартака» сопоставим с Роналду для сборной Португалии. Хотя уровень финала чемпионата Европы с матчем чемпионата России не совсем сопоставим, – сказал экс-игрок «Спартака».
Титов о Джикии в «Спартаке»: «Сопоставим с Роналду для сборной Португалии. Он капитан, футболисты ему доверяют»
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