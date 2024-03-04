В «Барселоне» рассматривают возможность приглашения Энрике летом

Энрике – фаворит Деку на замену Хави в «Барсе» летом. Тренер может уйти из «ПСЖ» из-за «враждебной» обстановки в клубе (Cadena SER)
В «Барселоне» рассматривают возможность приглашения Луиса Энрике летом.
По информации Cadena SER, спортивный директор каталонцев Деку считает Энрике идеальным кандидатом на замену Хави. Однако финансовые трудности «Барселоны» могут помешать назначению испанца, посольку его контракт с «ПСЖ» действует до лета 2025 года.
Отмечается, что «враждебная» обстановка в «ПСЖ» в связи с предстоящим уходом Килиана Мбаппе, критика за ранние замены форварда в последних матчах, а также ряд разногласий с руководством могут привести к досрочному расторжению контракта с главным тренером.
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Энрике – фаворит Деку на замену Хави в «Барсе» летом. Тренер может уйти из «ПСЖ» из-за «враждебной» обстановки в клубе (Cadena SER)
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