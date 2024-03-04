Экс-тренер сборной России назвал основного кандидата на вылет из РПЛ

«Сочи» был разобраной командой, причем не с позиции каких-то футбольных моментов, а с позиции самой игры. Я не думаю, что все футболисты играли на 100%, большая группа игроков не понимала, что им вкладывается в голову со стороны тренерского штаба и что от них требуется. Отсюда эта нестыковка и привела к тому, что мы видим — последнее место в таблице. Теперь у них новый тренер, они стали больше себя уважать и бороться за результат. Они навяжут борьбу соперникам, но как пойдет дело — сказать трудно, уж очень много очков они потеряли в прошлом году», — заявил Игнатьев.