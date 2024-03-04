Фанаты «Реала» оскорбляли на расовой почве Петера, арендованного «Валенсией»

Фанаты «Реала» оскорбляли на расовой почве Петера, арендованного у мадридцев «Валенсией», после матча. 21-летний полузащитник закрыл комментарии в соцсетях
Фанаты «Реала» оскорбляли Петера Федерико в соцсетях после матча с «Валенсией».
Воспитанник мадридского клуба выступает за «Валенсию» на правах аренды с января. В субботнем матче на «Месталье» (2:2) Петер вышел на замену на 73-й минуте.
Как сообщает Marca, после матча 21-летний футболист доминиканского происхождения столкнулся с оскорблениями на расовой почве со стороны болельщиков «Реала» в соцсетях – отмечается, что фанаты остались недовольны поведением Петера на поле и обращениями к трибунам за поддержкой. Впоследствии Петер закрыл комментарии к своим публикациям.
«Валенсия» осудила проявления расизма в отношении хавбека. В официальном заявлении клуб назвал оскорбительные комментарии в отношении Петера «недопустимыми», а таже подчеркнул приверженность борьбе с дискриминацией.
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Фанаты «Реала» оскорбляли на расовой почве Петера, арендованного у мадридцев «Валенсией», после матча. 21-летний полузащитник закрыл комментарии в соцсетях