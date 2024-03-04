$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Фанаты «Реала» оскорбляли на расовой почве Петера, арендованного у мадридцев «Валенсией», после матча. 21-летний полузащитник закрыл комментарии в соцсетях

Фанаты «Реала» оскорбляли Петера Федерико в соцсетях после матча с «Валенсией».

Фанаты «Реала» оскорбляли на расовой почве Петера, арендованного «Валенсией»
© Sports.ru

Воспитанник мадридского клуба выступает за «Валенсию» на правах аренды с января. В субботнем матче на «Месталье» (2:2) Петер вышел на замену на 73-й минуте.

Как сообщает Marca, после матча 21-летний футболист доминиканского происхождения столкнулся с оскорблениями на расовой почве со стороны болельщиков «Реала» в соцсетях – отмечается, что фанаты остались недовольны поведением Петера на поле и обращениями к трибунам за поддержкой. Впоследствии Петер закрыл комментарии к своим публикациям.

«Валенсия» осудила проявления расизма в отношении хавбека. В официальном заявлении клуб назвал оскорбительные комментарии в отношении Петера «недопустимыми», а таже подчеркнул приверженность борьбе с дискриминацией.

Футбол
Реал