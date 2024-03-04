Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал членом медиафутбольной команды «БАМOVETS». Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале команды.

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«Теперь, один из лучших игроков в истории хоккея готов полноценно ворваться в футбольную медиалигу, вместе с нашей командой», — указано в сообщении.

Команда «БАМOVETS» пока не выступает в футбольной медиалиге, но рассчитывает туда попасть.

Летом 2022 года Овечкин дебютировал в футболе, появившись в матче московского «Динамо» с командой блогеров «Амкал» с первых минут. На 11-й минуте форвард открыл счет с передачи пяткой Федора Смолова. Гол Овечкина стал первым и победным в этом матче. После своего гола хоккеист был заменен.