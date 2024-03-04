Антон Миранчук может перейти в «Нант»
Французский «Нант» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку. Стороны обсуждают возможное подписание футболиста ближайшим летом, информирует Metaratings.
Согласно сведениям источника, представители «Нанта» уже провели неформальную встречу с представителями Миранчука. Ранее СМИ сообщали об интересе к Антону со стороны турецких клубов.
Контракт футболиста с «Локомотивом» истекает по окончании сезона-2023/024. «Нант» после 24 туров чемпионата Франции занимает 14-е место в турнирной таблице.
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