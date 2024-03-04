Капитан «Динамо» высказался о чемпионской гонке в РПЛ

«Тот факт, что «Краснодар» и «Зенит» потеряли очки в первом туре после рестарта говорит о том, что у нас много сильных команд. Легко не будет никому, мы это прекрасно понимаем.



Нынешний «Зенит» не выглядит так мощно? Я бы так не сказал. Это лишь говорит о том, что сейчас больше команд лучше готовы к чемпионату. Тот же «Краснодар» в прекрасной форме. «Спартак», «Локомотив», ЦСКА – все борются за победу. Уровень конкуренции в лиге высок, у всех есть шансы», – приводит слова Бальбуэны Metaratings.