Сафонов рассказал о мотивации «Краснодара» перед матчем с «Ростовом»
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о настрое «быков» перед игрой 20-го тура чемпионата России с «Ростовом».
«Думаю, ничего большего в плане мотивации нам и не требуется. Это дерби. Вне зависимости от турнирного положения обеих команд нужно выигрывать. Это историческое противостояние. Так что никакие дополнительные факторы не нужны, они не будут влиять», – цитирует Сафонова «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне 25-летний игрок сыграл во всех матчах «Краснодара» в чемпионате России, в которых пропустил 13 голов и восемь раз сыграл «на ноль».
Перед 20-м туров РПЛ «Краснодар» идет на первом месте с 39 очками в активе, опережая петербургский «Зенит» на два очка. Третью строчку в национальном первенстве занимает «Динамо» (35 очков). «Ростов» идет на 10-м месте (24).
Матч «Краснодара» с «Ростовом» пройдет 8 марта на стадионе желто-синих.