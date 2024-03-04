Сафонов рассказал о мотивации «Краснодара» перед матчем с «Ростовом»

«Думаю, ничего большего в плане мотивации нам и не требуется. Это дерби. Вне зависимости от турнирного положения обеих команд нужно выигрывать. Это историческое противостояние. Так что никакие дополнительные факторы не нужны, они не будут влиять», – цитирует Сафонова «Матч ТВ».