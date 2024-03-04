У ЦСКА разглядели нехватку концентрации

«Прежде всего, «Оренбург» — хорошая команда, провела этот матч она очень здорово. У ЦСКА не было такого преимущества, чтобы команда могла легко победить. По предматчевым раскладам, конечно, да и по ходу игры, победа армейцев просматривалась — они вели 1:0 и пропустили какой-то фантастический мяч в самом конце игры. Акинфеев даже не ожидал такого, если бы форварду дали шанс повторить такой удар, вряд ли бы у него это получилось. Но это уже не важно. В футбол надо играть до финального свистка», — заявил Гладилин.