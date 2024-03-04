«Ювентус» начнет переговоры о переходе своей главной трансферной цели

«Ювентус» намерен в ближайшее время начать переговоры по переходу 26-летнего полузащитника сборной Нидерландов и «Аталанты» Тёна Копмейнерса. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

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Туринцы всегда следили за прогрессом игрока и рассматривают футболиста в качестве главного усиления в ближайшее трансферное окно. Источник сообщает, что туринцы попытаются включить в условия по сделке переход в стан «Аталанты» 20-летнего полузащитника Фабио Миретти.