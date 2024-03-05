Галактионов: легионер должен быть сильнее русского игрока

«Пока есть только понимание, что такое может быть, но рабочих материалов, как это будет, не видел. Нюансов много. Но моя позиция такова — легионер должен быть сильнее русского игрока, тем более в сегодняшней ситуации. Если легионер такой же, как наш, или слабее, тогда какой в нём смысл? Лучше развивать своих», — приводит слова Галактионова издание «РБ Спорт».