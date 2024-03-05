Черчесов заявил, что пока намерен жить и работать в России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в нынешней ситуации намерен жить и работать в России. Об этом Черчесов рассказал в программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24".
"С настоящим все понятно, я здесь, смотрю футбол, практически весь тур [чемпионата России] отсмотрел, - сказал Черчесов. - Если говорить про будущее и сборную, то у нее есть главный тренер [Валерий Карпин], пускай решат, будут продлевать контракт или нет, а там обратятся - будем решать. Я всегда говорил, что в сборную своей страны - это не приглашение, а назначение. Что касается зарубежных клубов, то я вам показал пару смс, есть определенный спрос. Другое дело, мы видим, что в мире творится, у меня внутреннее убеждение, что в этой ситуации я должен быть в своей стране и полезен своей стране".
"Пока такая позиция, посмотрим. Чемпионат стартовал во многих странах, будем думать, что внутренний голос подскажет, так и будем поступать. Как я уже сказал, думаю, что я должен быть пока здесь", - добавил Черчесов.
Черчесову 60 лет, его последним местом работы был венгерский "Ференцварош", который специалист возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го. За это время клуб дважды стал чемпионом Венгрии и один раз выиграл кубок страны. В сезоне-2022/23 команда под его руководством впервые за 47 лет вышла в плей-офф еврокубков, в 1/8 финала Лиги Европы венгерский клуб по сумме двух матчей уступил германскому "Байеру" (0:2, 0:2).
С августа 2016 по июль 2021 года Черчесов работал главным тренером сборной России, под его руководством национальная команда на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до 1/4 финала, в котором уступила в серии пенальти команде Хорватии.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.