Черчесов заявил, что пока намерен жить и работать в России

"С настоящим все понятно, я здесь, смотрю футбол, практически весь тур [чемпионата России] отсмотрел, - сказал Черчесов. - Если говорить про будущее и сборную, то у нее есть главный тренер [Валерий Карпин], пускай решат, будут продлевать контракт или нет, а там обратятся - будем решать. Я всегда говорил, что в сборную своей страны - это не приглашение, а назначение. Что касается зарубежных клубов, то я вам показал пару смс, есть определенный спрос. Другое дело, мы видим, что в мире творится, у меня внутреннее убеждение, что в этой ситуации я должен быть в своей стране и полезен своей стране".