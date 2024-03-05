Клаудиньо проголосует на выборах президента России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что бразильский полузащитник команды Клаудиньо примет участие в выборах президента России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Как гражданин России, Клаудиньо естественно будет голосовать на выборах президента. Он знает свои права и обязанности», — сказал Медведев.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. 19 сентября 2022 года «Зенит» подтвердил информацию о том, что футболист хочет получить российское гражданство, а спустя полгода указом президента России Владимира Путина полузащитнику оно было предоставлено. Вместе с ним гражданином РФ стал ушедший в «Аль-Хиляль» бразилец Малком.

Стоит отметить, что Клаудиньо является олимпийским чемпионом 2020 года в составе сборной Бразилии.