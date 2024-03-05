Выяснилось, почему Абаскаль улетел в Москву перед матчем с «Зенитом»

«Мы виделись в день матча — на завтраке, на обеде, потом на установке. Он спокойно объяснил, где будет смотреть матч. Что-то такое про ложу, что не дали…Не дали ложу? Возможно. Может быть, он не хотел с кем-то сидеть. Гильермо сказал, что будет смотреть на базе — как смотрел, когда мы играли с «Крыльями». Для меня лично никакой разницы нет. Мы играем, и думать, есть ли тренер на стадионе, странно», — сказал Зиньковский.