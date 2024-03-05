«Реал» больше не считает «Барселону» конкурентом в вопросе трансферов.

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Как пишет Marca, теперь «Мадрид» конкурирует с так называемыми «клубами-государствами», а «Барселона» не может приблизиться к ним в борьбе за желаемых футболистов. В «Реале» больше не считают «Барселону» конкурентом не только в вопросе трансферов, но и во многих других ситуациях.

«Мадрид» уверен, что после перехода Килиана Мбаппе ни одного из нынешних игроков команды продавать не придется. Более того, француз станет не единственным новичком «Реала» предстоящим летом.

Все происходящее в «Барселоне» Marca называет «постоянной импровизацией, связанной с деликатной экономической ситуацией». Последним таким примером называют желание каталонцев выпускать форму под собственным брендом. Это желание оценивают как «беспрецедентное и невозможное», пишет Marca со ссылкой на специалистов в этой сфере.

Руководители «Реала» и «Барселоны» знают, как велика сейчас дистанция между клубами. Теперь «Мадрид» не считает «Барсу» конкурентом в борьбе за футболистов.