«Байер» намерен запросить у «Ливерпуля» компенсацию за уход Алонсо

Леверкузенский «Байер» рассчитывает, что в случае, если главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо изъявит желание покинуть клуб для того, чтобы возглавить «Ливерпуль», заинтересованный в его услугах, мерсисайдцы выплатят за него компенсацию в размере £ 21 млн (€ 24 млн). Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, руководство «Ливерпуля» рассматривает Алонсо в качестве основного кандидата на замену нынешнему тренеру Юргену Клоппу, который покинет команду по окончании нынешнего сезона.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что английский клуб уже связался с Алонсо и предложил ему контракт, рассчитанный на три года.