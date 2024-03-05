Эксперт назвал условия возможной экстрадиции Промеса в Нидерланды

«Между ОАЭ и Королевством Нидерланды заключён договор об экстрадиции. В статье 2 настоящего договора перечислены четыре основания для экстрадиции, а в статье 3 перечислены различные обстоятельства, при которых в экстрадиции может быть отказано.



В соответствии со статьёй 6 настоящего договора запрашивающее государство, которым в данном случае является Королевство Нидерланды, должно подать запрос на экстрадицию в ОАЭ в соответствии с требованиями этого положения. Одним из требований является поданная заявка на экстрадицию в течение 60 дней. Запрашиваемое лицо может оставаться под стражей до тех пор, пока не будет получен запрос на экстрадицию, и в соответствии со статьёй 8 договора такой арест может быть прекращён, если запрос не будет получен в течение 60 дней», — сказал Хасан Элхайс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.