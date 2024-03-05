Вратарь «Ахмата» рассказал, хотел ли он ударить Соболева из «Спартака»

Голкипер грозненского «Ахмата» Георги Шелия вспомнил эпизод стычки с нападающим «Спартака» Александром Собоелвым. Его слова передает Sport24.

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«Соболев делал вещи, которые я не понимал. Я сказал: «Сань, если пойдешь в меня, окей. Но если толкаешь моего защитника под меня — не могу этого понять». Мы поговорили, пожали друг другу руки. Если бы я хотел Сашу ударить, ударил бы. С одной стороны, это выглядело жестко. Но я ощущал другое: он прямо хотел наступить на меня, а я его отталкивал. Я не бил. Удар выглядел бы иначе. Я его пихнул, оттолкнул. Видел: сейчас наступит на меня», — сказал Шелия.

Тогда Соболев влетел в Шелию и повалил его на газон. Голкипер, лежа, пнул по голени игрока «Спартака». Оба футболиста получили по желтой карточке.

Соболев периодически попадает в подобные инциденты. В матче против ЦСКА нападающий спровоцировал непристойным жестом игрока соперника Виллиана Рошу. Арбитр встречи удалил и защитника красно-синих, и нападающего «Спартака».