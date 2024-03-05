Личка ответил, готов ли принять Захаряна обратно в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о сложном периоде экс-полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в составе испанского «Реала Сосьедад». Также Личка ответил на вопрос, готов ли был бы принять Захаряна обратно в «Динамо». По словам тренера, он бы убедил Арсена усиленно поработать, чтобы остаться в чемпионате Испании.

© Чемпионат.com

«Знаю, что он долго не может забить или отдать пас, но надо терпеть. Он старается, для него это хорошая школа — первый год в Испании, уровень высок. Если бы Захарян позвонил и попросился вернуться в «Динамо»? Забрал бы назад, понятно. Но мой вопрос ему был бы такой: а почему хочешь вернуться? Боишься или не хочешь биться за своё счастье там? Если бы Захарян сказал, что хочет вернуться, потому что там тяжело, я бы ему сказал — пожалуйста, подумай два раза и пробуй работать ещё больше, чтобы остаться там», — приводит слова Марцела Лички «РБ Спорт».

Напомним, Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 30 матчей, в которых смог отметиться лишь одной результативной передачей.