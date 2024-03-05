«Краснодар» объявил о продлении контракта с Олусегуном до 2028 года

«Краснодар» продлил контракт с нападающим Олакунле Олусегуном до 2028 года. Об этом сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

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Срок действия предыдущего соглашения истекал 30 июня 2026 года, новый контракт завершится 30 июня 2028 года.

Напомним, нигерийский нападающий перешёл в «Краснодар» из болгарского «Ботев Пловдив» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 62 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и шестью результативными передачами.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист сыграл в 21 матче во всех соревнованиях, в которых он забил три гола и сделал четыре ассиста. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Олусегуна составляет € 2 млн.