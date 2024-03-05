Тренер «Реала» Анчелотти: я счастлив, ведь возглавляю лучший клуб мира

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на слухи о возможном уходе из мадридского клуба до окончания срока действия контракта. Напомним, трудовое соглашение между испанской командой и итальянским специалистом действует до конца сезона-2025/2026.

«Я люблю свою работу, и мне нравится находиться в мадридском „Реале“. Я люблю управлять этой командой и в горе, и в радости. Я очень счастлив, ведь работаю главным тренером в лучшем клубе мира», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Анчелотти во второй раз в карьере возглавил «Реал» в июне 2021 года. После этого он завоевал с мадридским клубом семь трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА в сезоне-2021/2022 и испанскую Примеру в сезоне-20212022.