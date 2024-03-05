Генич сделал прогноз на победителя АПЛ в этом сезоне
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на исход чемпионской гонки в чемпионате Англии, назвав фаворитом на победу «Манчестер Сити».
По итогам 27 туров таблицу АПЛ с 63 очками возглавляет «Ливерпуль». «Манчестер Сити» (62) — второй, «Арсенал» (61) — третий.
— Очень интересно, чем всё закончится. Поражает, как «Ливерпуль» постоянно дожимает в концовках и забирает 3 очка. Они стабильно сохраняют спокойствие в решающих эпизодах на последних минутах — это показатель выдающегося класса. И это серьезный аргумент в гонке за чемпионство. Однако я ставлю на «Манчестер Сити». Это каток. Машина. У них в ДНК доставать из себя максимум, когда с ними кто‑то начинает всерьез конкурировать. В прошлом году это был только «Арсенал», сейчас — «Арсенал» и «Ливерпуль». В такие моменты они заводятся и включаются на полную мощь. Не всегда команда Гвардиолы выглядит очень ярко, тот же «Арсенал» гораздо больше забивает, но у «Сити» чувствуется запас прочности и автоматизм. Возможно, «Ливерпуль» будет держаться до последнего, но выиграет «Сити». В «Арсенал» верю меньше, — сказал Генич «Матч ТВ».