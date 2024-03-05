Генич сделал прогноз на победителя АПЛ в этом сезоне

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на исход чемпионской гонки в чемпионате Англии, назвав фаворитом на победу «Манчестер Сити».

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По итогам 27 туров таблицу АПЛ с 63 очками возглавляет «Ливерпуль». «Манчестер Сити» (62) — второй, «Арсенал» (61) — третий.