Кейн отреагировал на выход «Баварии» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн прокомментировал выход своего клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов, заявив, что команда выступила отлично, передает "Би-би-си"..

© IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel/Global Look Press

"Идеальный вечер для нас. Мы проиграли в первом матче, и сегодняшняя игра, очевидно, была очень важна. Мы выступили отлично. Было очень приятно забить дважды", - сказал Кейн.

В ответном матче 1/8 финала "Бавария" разгромила римский "Лацио" со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились Томас Мюллер и Гарри Кейн, который оформил дубль. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский "Манчестер Сити".

В решающем матче сезона-202/23 английский клуб обыграл итальянский "Интер". Встреча завершилась со счетом 1:0. В турнирной таблице чемпионата Германии "Бавария" занимает второе место, набрав 54 очка. Лидирует в чемпионате "Байер", имея в активе 64 балла. "Лацио" в чемпионате Италии идет на девятом месте, набрав 40 очков. Лидирует в турнире "Интер" (72).