Главный тренер «Баварии» пнул коробку и сломал палец

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель сломал палец в раздевалке перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против римского "Лацио". Об этом специалист рассказал журналистам на послематчевой пресс-конференции.

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По его словам, он получил повреждение, когда мотивировал игроков во время установки на матч.

"Я ударил по коробке в раздевалке перед мотивационной речью и повредил большой палец. Не уверен, что смогу сейчас снять ботинок. Команде было очень интересно, почему я просидел почти все 90 минут", - заявил Тухель.

В ответном матче 1/8 финала "Бавария" разгромила римский "Лацио" со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились Томас Мюллер и Гарри Кейн, который оформил дубль. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский "Манчестер Сити".

В решающем матче сезона-202/23 английский клуб обыграл итальянский "Интер". Встреча завершилась со счетом 1:0.

В турнирной таблице чемпионата Германии "Бавария" занимает второе место, набрав 54 очка. Лидирует в чемпионате "Байер", имея в активе 64 балла.