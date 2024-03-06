Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес в ночь на 6 марта посетил один из ночных клубов в Дубае. Видео вечеринки, на которой присутствовал футболист, опубликовал Telegram-канал "Закулисье спорта".

"Тяжко Промесу под домашним арестом в Дубае. Еще и суд на неделю отложили. Сегодня ночью", - говорится в комментарии к посту.

5 марта журналист Иван Карпов сообщил, что суд по делу Промеса перенесли из-за того, что судья не смог выйти на работу по личными причинам и заседание перенесли на неделю. Адвокаты форварда красно-белых готовят документы, чтобы оно прошло в ближайшие пару дней. Карпов отмечает, что "в ОАЭ только видимость четкой работы всего и вся — на деле же обычный бардак, как и в других арабских странах".

В конце февраля Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители. 4 марта стало известно, что Промес находится в ОАЭ под домашним арестом.