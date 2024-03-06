Радимов заявил, что больше не будет бесплатно мотивировать «Спартак»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о своем прогнозе на матч петербуржцев против «Спартака».

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Перед игрой Радимов заявил следующее: «Они («Спартак») приедут в Петербург, получат трешку и поедут обратно».

Встреча «Зенит» – «Спартак» завершилась вничью со счетом 0:0.

«Больше бесплатно мотивировать «Спартак» не буду», — написал Радимов в своем телеграм‑канале.

После 19 туров «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ с 31 очком. «Зенит» идет вторым с 37 очками. Лидирует «Краснодар» (39).

В следующем матче чемпионата России красно-белые сыграют дома против «Факела». Игра состоится 10 марта. Начало встречи – 19:00 по московскому времени.

«Зенит» встретится на выезде с «Уралом» 9 марта. Начало – 14:00 мск.