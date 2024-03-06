Радимов заявил, что больше не будет бесплатно мотивировать «Спартак»
Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о своем прогнозе на матч петербуржцев против «Спартака».
Перед игрой Радимов заявил следующее: «Они («Спартак») приедут в Петербург, получат трешку и поедут обратно».
Встреча «Зенит» – «Спартак» завершилась вничью со счетом 0:0.
После 19 туров «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ с 31 очком. «Зенит» идет вторым с 37 очками. Лидирует «Краснодар» (39).
В следующем матче чемпионата России красно-белые сыграют дома против «Факела». Игра состоится 10 марта. Начало встречи – 19:00 по московскому времени.
«Зенит» встретится на выезде с «Уралом» 9 марта. Начало – 14:00 мск.