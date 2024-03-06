«Зенит» и «Спартак» оштрафованы по итогам 19-го тура РПЛ

КДК РФС на 20 тысяч рублей оштрафовал «Зенит» и «Спартак» за скандирование оскорбительных кричалок в матче 19-го тура РПЛ. Об этом сообщили «РИА Новости Спорт» со ссылкой на главу комитета Артурга Григорьянца.

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Самый большой штраф по итогам тура получил воронежский «Факел» – 150 тысяч рублей. 100 тысяч рублей клуб заплатит за неподобающее поведение футболистов, заработавших шесть желтых карточек в матче с «Пари НН» (1:1). Еще 50 тысяч рублей клуб заплатит за задержку матча на пять минут.

ЦСКА оштрафован на 20 тысяч руб. за задержку выхода на поле перед стартом второго тайма в игре против «Оренбурга» (1:1).

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин должен заплатить 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны в матч с «Крыльями Советов» (2:0). Такой же штраф за подобное нарушение заплатит наставник «Рубина» Рашид Рахимов по итогам матча с «Краснодаром» (1:1).