Мбаппе развил скорость 33 км/ч в матче ЛЧ с «Сосьедадом». Форвард «ПСЖ» пробежал бы 100 метров за 10,9 секунды – рекорд Болта равен 9,58
Килиан Мбаппе был близок к рекорду Усэйна Болта в беге на стометровке.
Вчера «ПСЖ» победил «Реал Сосьедад» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).
Килиан Мбаппе отметился дублем в ворота испанского клуба. Кроме того, согласно показателям BBC, наивысшая скорость французского нападающего достигла 33 км/ч, что позволило бы ему пробежать 100 метров за 10,9 секунды.
Мировой рекорда Усэйна Болта в беге на стометровке составляет 9,58 секунды. Ямайский спортсмен установил это достижение во время чемпионата мира по легкой атлетике в 2009 году.
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Мбаппе развил скорость 33 км/ч в матче ЛЧ с «Сосьедадом». Форвард «ПСЖ» пробежал бы 100 метров за 10,9 секунды – рекорд Болта равен 9,58
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