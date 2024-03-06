Килиан Мбаппе был близок к рекорду Усэйна Болта в беге на стометровке.

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Вчера «ПСЖ» победил «Реал Сосьедад» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

Килиан Мбаппе отметился дублем в ворота испанского клуба. Кроме того, согласно показателям BBC, наивысшая скорость французского нападающего достигла 33 км/ч, что позволило бы ему пробежать 100 метров за 10,9 секунды.

Мировой рекорда Усэйна Болта в беге на стометровке составляет 9,58 секунды. Ямайский спортсмен установил это достижение во время чемпионата мира по легкой атлетике в 2009 году.