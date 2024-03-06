«Барселона» изучает вариант с покупкой Дибалы

Нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала в предстоящее летнее трансферное окно может перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.

© Чемпионат.com

По информации источника, представители форварда предложили услуги своего клиента руководству испанского клуба. В действующем трудовом соглашении 30-летнего футболиста с «Ромой» указан пункт о сумме отступных, которая составляет € 12 млн. Данный факт может существенно облегчить «Барселоне» возможное осуществление сделки.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Дибала выступает за «Рому» с 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за римлян 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.