Определились первые четыре участника четвертьфинала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал", французский "ПСЖ", английский "Манчестер Сити" и мюнхенская "Бавария" стали первыми участниками 1/4 финала Лиги чемпионов. "Реал" в 1/8 финала обыграл немецкий "РБ Лейпциг", "ПСЖ" прошел испанский "Реал Сосьедад", "Манчестер Сити" одолел датский "Копенгаген", а "Бавария" прошла римский "Лацио".

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Еще четыре четвертьфиналиста определяться на следующей неделе. На проход в четвертьфинал претендуют лондонский "Арсенал", португальский "Порту", каталонская "Барселона", итальянский "Наполи", дортмундская "Боруссия", нидерландский ПСВ, мадридский "Атлетико" и миланский "Интер". Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением "Зенита", в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому "Бетису" по сумме двух матчей 2:3. "Спартак" благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с "РБ Лейпциг".