Хорватский полузащитник «Балтики» назвал отличия европейцев от россиян

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович поделился мнением о различиях в менталитетах жителей стран Европы от россиян.

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«Европейцы изначально теплее и открытее. Россияне при первом знакомстве всегда чуть закрытые, но стоит тебе с кем-то близко пообщаться, россияне открываются гораздо глубже европейцев. Мне это нравится – я такой же: сначала закрытый, а потом открываюсь», – приводит слова Бистровича «Чемпионат.com».

Быстрович выступает в Российской Премьер-Лиге с января 2018 года, когда перешел в ЦСКА из «Славена». В сентябре 2023 года хорватского футболиста арендовала «Балтика», соглашение рассчитано до конца текущего сезона. В составе клуба из Калининграда Бистрович в текущем сезоне чемпионата России принял участие в 12 матчах, в которых отметился одним голом. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 2 млн евро.

«Балтика» после 19 туров РПЛ набрала 14 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда под руководством главного тренера Сергея Игнашевича проведет 10 марта против «Оренбурга».