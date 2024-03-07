«Ростов» сыграет в южном дерби с «Краснодаром» в специальной форме

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграет с «Краснодаром» в специальной форме, сообщает пресс-служба дончан. Южное дерби состоится в пятницу, 8 марта. Начало встречи — в 18:30 мск.

© ФК "Ростов"

«Южная классика — особенный для нас матч. Противостояние двух южных команд, наполненное эпичной борьбой и яркими эмоциями! Специально для этой игры совместно с нашим официальным партнёром мы разработали уникальный комплект игровой формы. В основу её дизайна вошла знаменитая мозаика из подземных переходов в центре города, которая подчёркивает ростовскую идентичность, а также культовые памятники архитектуры южной столицы. Уверены, что эта идея, наполненная историческими ценностями, вдохновит нашу команду!» — говорится в сообщении пресс-службы ростовчан.

© ФК "Ростов"