Бистрович ответил на вопрос о возможном возвращении в ЦСКА

Хорватский полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович, выступающий за калининградский клуб на правах аренды из ЦСКА, ответил на вопрос о возможном возвращении в московский клуб.

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«Я тот игрок, который всегда хочет играть в старте. При этом в ЦСКА я не был игроком запаса, у меня было игровое время, но мне хотелось большего. ЦСКА сделал для меня всё. Это главный клуб в моей карьере. Не исключаю, что вернусь», — рассказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В сентябре 2023 года хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович перешёл на правах аренды до конца сезона в калининградскую «Балтику», главным тренером которой является экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. В 16 матчах за балтийцев во всех турнирах на счету игрока два гола и результативный пас. Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Балтика» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. Калининградцы набрали 14 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Игнашевича встретятся с «Оренбургом» на выезде. Игра состоится 10 марта, стартовый свисток раздастся в 14:00 мск.