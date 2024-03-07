«Реал» стал второй командой в истории, вышедшей в 1/4 финала ЛЧ 20 и более раз

В среду, 6 марта, «Реал» на домашней арене сыграл вничью с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 1:1. Мадридская команда по сумме двух матчей (2:1) сумела пробиться в четвертьфинал самого престижного европейского клубного турнира. Таким образом, «Реал» стал второй командой в истории, вышедшей в 1/4 финала Лиги чемпионов 20 и более раз, сообщает Opta. По данному показателю мадридцев опережает только мюнхенская «Бавария» (22 выхода в четвертьфинал).

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Полный список команд-рекордсменов по выходам в четвертьфинал Лиги чемпионов:

— «Бавария» (22 раза);

— «Реал» (20 раз);

— «Барселона» (18 раз);

— «Манчестер Юнайтед» (14 раз);

— «Челси» (12 раз);

— «Ювентус» (12 раз).

Свой следующий матч «Реал» проведёт в воскресенье, 10 марта. Команда Карло Анчелотти на домашней арене встретится с «Сельтой» в рамках 28-го тура испанской Примеры. Начало игры — в 20:30 мск.