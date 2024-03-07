Башич рассказал о своей мечте

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич заявил, что мечтает выиграть чемпионат России в составе оренбургской команды.

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«Я иду шаг за шагом. Сейчас концентрируюсь на «Оренбурге», в конце марта буду концентрироваться на сборной. Есть ли мечта выиграть с «Оренбургом» чемпионат России? Конечно! Плюс есть мечта поиграть в Лиге чемпионов», — приводит слова Башича издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Башич провёл 23 матча во всех турнирах и забил один гол. Действующий контракт боснийского футболиста с «Оренбургом» рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 800 тыс. На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 16 очков после 19 туров. В прошлом сезоне РПЛ «Оренбург» занял седьмое место.