Сергеев: «Зенит» провел работу над ошибками после матча со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о прошлом матче команды.

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«Жалко, что не удалось победить в предыдущем матче, но мы провели работу над ошибками, сделали выводы и будем готовиться к «Уралу». Надо забирать свое! Эта команда — непростая», – приводит слова Сергеева пресс-служба клуба.

Тем не менее, красно-белым удалось сыграть вничью с чемпионом последних лет «Зенитом». Этот же клуб, сыграв то же количество встреч, располагается на второй строчке турнирной таблицы с 37 очками.

В грядущем туре соперником сине-бело-голубых станет «Урал». Против команды из Екатеринбурга предстоит сыграть 9 марта. Начало этой встречи – в 14:00.

Затем «Зенит» продолжит борьбу за Кубок России. Их ожидает ответная встреча с московским «Динамо».