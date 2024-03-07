Дисциплинарный комитет возбудил дело против «Реала» из-за видео о судьях

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) возбудила дисциплинарное дело против мадридского «Реала» из-за видео о судьях на клубном телевидении. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Напомним, перед матчем 26-го тура Ла Лиги с «Севильей» клубное телевидение «Реала» подвергло критике судью Исидро Диаса де Меру Эскудеросу, а уже после игры, которая завершилась победой «сливочных» со счётом 1:0, севильцы объявили, что подадут жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию. Позднее решение «Севильи» поддержал глава испанской Примеры Хавьер Тебас.

Когда стало известно, что RFEF не собирается наказывать «Реал» за ролики на клубном телевидении о судьях, «Севилья» направила новую жалобу, переформулировав своё заявление. Отметим, что после 27 туров Ла Лиги сезона-2023/2024 «Реал» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущую следом «Жирону» на семь очков.