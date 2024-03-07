Тренер «Барселоны» оценил степень тяжести травмы Педри

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос относительно состояния здоровья атакующего полузащитника сине-гранатовых Педри, получившего повреждение во время минувшего матча 27-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» (0:0).

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«Травма Педри оказалась не настолько серьёзной, как ожидалось. Мы всегда стараемся предотвратить травмы у футболистов, к тому же сам Педри проделывал безупречную работу в этом отношении. Но иногда есть вещи, которые ты не можешь контролировать. Я уже сказал ему, что это будет его последняя травма. Он обязательно вернётся, и это самое главное. Педри не первый, с кем случается подобное. Многие игроки получали множество травм в начале своей карьеры, а затем больше не получали их», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в «Барселоне» крайне обеспокоены травматичностью Педри не могут назвать даже примерных сроков его восстановления.