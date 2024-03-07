Российский игрок «Зенита» попросил агентов найти ему клуб в Европе

Полузащитник сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Мостовой попросил агентов найти ему вариант продолжения карьеры в Европе. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист Андрей Панков.

Как утверждает источник, на данный момент самый конкретный интерес к полузащитнику есть из Франции. Также сторона Мостового прорабатывает варианты с Италией и Португалией.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Летом 2023 года из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев ("Гавр") и Арсен Захарян ("Реал Сосьедад"). Несколько лет во французском "Монако" выступает Александр Головин, а в итальянской "Аталанте" - Алексей Миранчук.

Мостовой выступает за "Зенит" с 2019 года. Ранее он защищал цвета "Долгопрудного", "Химок" и "Сочи". В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел 12 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

25 августа 2020 года Мостовой впервые был вызван в сборную России. Всего на его счету 14 матчей в футболке национальной команды и два забитых мяча.